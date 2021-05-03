Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa Birliği, Rus Büyükelçiyi görüşmeye çağırdı
[Görsel: Getty Images]
Rusya'nın Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Vladimir Çizov, Moskova'nın 8 Avrupa Birliği yetkilisini kara listeye alması üzerine görüşmeye çağrıldı.
Görüşmede, Rus büyükelçiye Moskova yönetiminin ilan ettiği kara listenin reddedildiği bildirildi.
Rusya'nın ilgili kararı güçlü biçimde kınandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin tutuklanmasına tepki olarak bazı yaptırım kararları alması üzerine Moskova yönetimi de 8 AB yetkilisini kara listeye almıştı.
Söz konusu kişiler arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jourova da bulunuyordu.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya
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