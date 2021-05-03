Görüşmede, Rus büyükelçiye Moskova yönetiminin ilan ettiği kara listenin reddedildiği bildirildi.

Rusya'nın ilgili kararı güçlü biçimde kınandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin tutuklanmasına tepki olarak bazı yaptırım kararları alması üzerine Moskova yönetimi de 8 AB yetkilisini kara listeye almıştı.

Söz konusu kişiler arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jourova da bulunuyordu.