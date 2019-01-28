Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, 27 üye ülkenin Brexit anlaşmasında mutabık kaldığını ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını yineledi.

Schinas, AB'nin, İngiliz parlamentosundaki "B Planı" oylamasının ardından, İngiliz hükümetinin bundan sonra atılacak adımlar hakkında vereceği bilgiyi beklediğini ifade etti.

Normal süreç işlerse 29 Mart'ta resmen AB'den ayrılacak

AB'nin ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek siyasi deklarasyonu "masaya koyduğunu" kaydeden Schinas, çarşamba günü düzenlenecek kolej toplantısında Brexit'e ilişkin "acil durum" planının ele alınacağını duyurdu.

İngiliz Parlamentosu, yarın, hükümetin sunduğu "B Planı"nı oylayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: AA