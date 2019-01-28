Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 1973 tarihinde Santa Barbara'da şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 1982 tarihinde şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan için anma töreni düzenlendi.

Baydar ve Demir'in anısına isimleri verilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu konutunda şehitler için tören yapıldı.

Arıkan'ın şehit edildiği Comstock ve Wilshire caddelerinin birleştiği noktaya çelenk bırakılarak mum yakıldı.

Ermeni terör örgütü ASALA, 1970'li ve 1980'li yıllarda yurt dışında görev yapan Türk diplomatlara karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemiş, ASALA'nın bu suikastlarında 34 Türk personeli şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA, TRT Haber