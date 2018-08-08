  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.285
    EURO 6.128
  • BIST 96947.87
    ALTIN 205.355
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Adalet Divanı'ndan fotoğrafta telif hakkı kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan fotoğrafta telif hakkı kararı

Avrupa Adalet Divanı, internetteki fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce sahibinden izin alınması gerektiği kararına hükmetti. İzin alınmazsa fotoğraf sahibi telif isteyebilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Adalet Divanından fotoğrafta telif hakkı kararı

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, "Bir internet sitesinde kolaylıkla erişim sağlanan fotoğrafın tekrar kullanımı için fotoğrafçının yeni izni gerekmektedir" kararına vardı.

Fotoğrafçı dava açtı 

Kararda, fotoğrafçının izni olmadan üçüncü bir tarafın fotoğrafı kullanmasının telif hakkı ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

Karar, Almanya'da bir seyahat internet sitesindeki fotoğrafı izinsiz olarak tekrar kullanılan fotoğrafçı Dirk Renckhoff tarafından açılan dava sonucu çıktı. Lise öğrencisinin ödevi için Renckhoff'un fotoğrafını kullanması ve daha sonra bu fotoğrafın da okulun internet sitesinde yayımlanmasının ardından fotoğrafçı telif hakkı ihlali gerekçesiyle okul hakkında dava açtı.

Avrupa Adalet Divanı, fotoğrafçı Renckhoff'u haklı bularak, AB Telif Hakkı Yönergesi kapsamında okulun fotoğrafı kullanmadan önce izin alması gerektiğine hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: telif, Avrupa Adalet Divanı, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER