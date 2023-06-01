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Dünya
AA 01.06.2023 12:04

Avro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi

Avro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi

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