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AA
HABER GİRİŞ
01.06.2023 12:04
, 01.06.2023 12:06
SON GÜNCELLEME
01.06.2023 12:06
Avro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi
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