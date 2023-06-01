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Dünya
AA 01.06.2023 11:51

Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi

ABD’de savcılık, eski Başkan Donald Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydının ele geçirildiğini açıkladı.

Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi

CNN’in haberinde savcıların, Trump’ın görevden ayrılmadan önce İran’a olası saldırı planıyla ilgili Pentagon’a ait gizli belgeyi de beraberinde götürdüğünü söylediği ses kaydını ele geçirdikleri bildirildi.

Kayıtlarda Trump'ın elinde bulunan belgelerdeki bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediğini fakat görevden ayrıldıktan sonra belgelerdeki gizliliği kaldırma yetkisi konusunda sınırlamaların olduğunu bildiğini ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca kayıtlarda Temmuz 2021'de Bedminster Golf Kulübü'ndeki konuşmalarda Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra bazı belgeleri Beyaz Saray'dan Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesine götürdüğü iddialarını doğrulayan ifadeler yer alıyor.

Haberde Trump’ın kayıtlarda belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisinin bulunmadığını bildiği yönündeki itirafının, görevden ayrıldıktan sonra eski başkanın gizli belgelere sahip bulunma yetkisinin sınırlı olduğunu bildiğini kanıtlamak isteyen savcılara yardımcı olabileceği anlatıldı.

Kayıtların, Trump’ın Mar-a Lago malikanesinde tuttuğu gizli belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith’e teslim edildiği bildirildi.

Haberde seslerin, Bedminster'da Trump'ın yardımcıları ve Trump dönemi Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un otobiyografisi üzerinde çalışan iki kişiyle yapılan toplantıda kayda alındığı aktarıldı.

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