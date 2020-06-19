Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, oğlu 24 saatte 64'ü çocuk ve 161'i sağlık çalışanı 921 kişinin virüse yakalanmasıyla COVİD-19 vaka sayısının 34 bin 984'e yükseldiğini belirtti.

Stepanov, ölü sayısının 19 artarak 985'e, iyil eşen sayısının da 586 artışla 16 bin 33'e ulaşılabilir kaydetti.

Stepanov, “Bugün COVİD-19 durumunun kötüleştiğine dikkati çeken,“ Bugün sadece görmediği bir antirekor yine yaşandı. Yaklaşık 10 gündür vakalarda artış gözlemliyoruz. ” dedi.

Stepanov, bu tür rakamların yaşanmaması için vatandaşlara "virüse karşılamalı kurallara uymaları" çağrılması bulundu.

Ukrayna'da COVİD-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Kazakistan'da COVİD-19 vaka sayısı 16 bini geçti

Kazakistan 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 474 artarak 16 bin 351'e ulaştı ve çoğu durumda sayısında artış oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 237 artarak 10 bin 139'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 artarak 105'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 778 artarak 7 bin 609'a ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, hastanelerin yüzde 90'ının dolması gerek karantina tedbirlerinin yeniden sertleştireceklerini belirtti.

Ermenistan'da 453 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığı'na göre, oğlu 24 saatte 453 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 19 bin 157'ye, ölü sayısı 10 artarak 319'a çıktı.

Bugüne kadar 91 bin 943 testi yapılan neden, 8 bin 266 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 462 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan Meclis Başkanlığı Basın Merkezi Başkanı virüse yakalandı

Kırgızistan Meclis Başkanlığı Basın Merkezi Başkanı İbrahim Nurakun Uulu, sosyal medya hesabından açıklamada, COVİD-19 testinin pozitif çıkmasını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev da COVİD-19 vaka sayısının 132 artarak 2 bin 789'a, taburcu edilenlerin sayısının 28 artarak 1961'e çıkacağını bildirdi.

COVİD-19'un 1 yaşında yaşamını yitirmekte ölü sayısının 32'ye çıkmasını kaydeden Üsenbayev, 544 yıldır tedavinin sürdüğünü ifade etti.

Son 24 saate 4 bin 534 testi yapılan Kırgızistan'da 1336 kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 11 bin 609 kişi ev karantinasında bulunmaktadır.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bin 855'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 125 artarak 5 bin 855'e çıktığı gerekk en, yeni vakalardan 98'inin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiğini belirtildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 33 artarak 4 bin 199'a ulaştığı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar saptanan toplam vakalardan yüzde 71'inin iyileştiği kaydedildi.

850 bin testi yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

1637'nin tedavisinin sürdüğü Özbekistan'da, COVİD-19'un toplam 19 kişi öldü.

Gürcistan'da vaka sayısı 900'e yaklaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha vir üse yakalanmasıyla vaka sayısının 898'e, iyileşen hasta sayısının 741'e ulaştığı kaydedildi.

Gürcistan'ın Nur-Sultan Büyükelçisi Abaşidze'nin COVİD-19'a yakaladığı bildirildi.

Abaşidze'nin tedavisiinin Kazakistan'da sürdüğü belirtildi.

Bugüne kadar COVİD-19 salgını nedeniyle 14 kişi hayatını kaybettiği ülkede 256 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 891 kişi karantinada bulunmaktadır.