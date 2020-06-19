COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 456 bin 649 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 546 bin 496 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 591 bin 709 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 594 bin 854'e ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 263 bin 749 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 120 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (983 bin 359), Rusya (569 bin 63), Hindistan (381 bin 485), İngiltere (300 bin 469), İspanya (292 bin 348), Peru (244 bin 388), İtalya (238 bin 159), Şili (225 bin 103), İran (197 bin 647), Almanya (190 bin 126), Türkiye (184 bin 31), Meksika (165 bin 455), Pakistan (165 bin 62), Fransa (158 bin 641), Suudi Arabistan (145 bin 991), Bangladeş (102 bin 292), Kanada (100 bin 220), Katar (84 bin 441), Güney Afrika (83 bin 890), Çin (83 bin 325), Belçika (60 bin 348), Kolombiya (60 bin 217), Belarus (56 bin 657), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (50 bin 437)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 47 bin 869, İngiltere 42 bin 288, İtalya 34 bin 514, Fransa 29 bin 603, İspanya 27 bin 136, Meksika 19 bin 747, Hindistan 12 bin 605, Belçika 9 bin 683, İran 9 bin 272, Almanya 8 bin 946, Kanada 8 bin 300, Rusya 7 bin 841, Peru 7 bin 461, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 882, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 841, Pakistan 3 bin 229, Kolombiya 1950, Mısır 1938,Güney Afrika 1737, Bangladeş 1343, Suudi Arabistan 1139, Belarus 331 ve Katar 86."