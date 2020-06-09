Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 812 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 50 bin 265’e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 282, sağlığına kavuşanların sayısı da 626 artışla 23 bin 880 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 644 bin 160 COVID-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da karantina 1 Temmuz'a kadar uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 315 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 8 bin 191'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 229 artarak 4 bin 606'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı da 5 artarak 98'e çıktı.

Bugüne kadar 349 bin 200 COVID-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 487 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da 15 Haziran'a kadar geçerli karantina, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ayrıca Bakü dahil 9 şehirde 14 Haziran'dan 16 Haziran saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu tarihlerde market ve eczaneler dahil hiçbir mağaza açılmayacak, halk sokağa çıkmayacak.

Moldova'da vaka sayısı 10 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12’si sağlık personeli 218 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 10 bin 25’e ulaştığı bildirildi.

Vakalardan 21’inin Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 12 artarak 365, iyileşen sayısının da 59 artarak 5 bin 797 olduğu ifade edildi.

38 bin 854 kişi gözetim altında tutulduğu Moldova’da, son günde 905 COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede, 3 bin 863 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede COVID-19 vaka sayısının arttığına dikkati çekerek, "Son zamanda tespit edilen vakaların birçoğunda virüs belirtileri bulunmuyor" dedi.

Başkent Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, şehirde COVID-19 vakaların arttığını belirterek, "Salgınla ilgili durum endişe vericidir" ifadesini kullandı.

Tacikistan'da 81 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede COVID-19 vaka sayısı 81 artarak 4 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı da 52 artarak 2 bin 815’e yükseldi.

COVID-19 kaynaklı 48 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1827 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, 1200 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan’da vaka sayısı 4 bin 482’ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde COVID-19 vaka sayısının 34 artarak 4 bin 482'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 87 artarak 3 bin 444’e çıktığı aktarıldı.

9 virüs hastasının durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, 1020 kişinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Şimdiye kadar toplam 750 bin COVID-19 testinin yapıldığı ülkede 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede, toplam COVID-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da vakaların yüzde 62'si iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 278 artarak 8 bin 15'e ulaştı, böyleyece vakaların yüzde 62'si sağlığına kavuştu.

Ülkede, şimdiye kadar 13 bin 74 vaka tespit edilmiş, virüsten 58 kişi hayatını kaybetmişti.