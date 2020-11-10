ABD Ulusal Kasırga Merkezince yapılan açıklamada, dün gece, Atlantik Okyanusu'nda subtropikal fırtına Theta'nın oluştuğu belirtildi.

Yıl içinde oluşan 29 fırtına ile 2020'nin şimdiye kadarkileri geride bırakarak en aktif kasırga sezonu olduğu kaydedildi.

En fazla 28 olarak öne çıktı

Bu yıla kadar, 28 fırtınanın görüldüğü 2005, Atlantik kasırga sezonlarının en aktifi olarak öne çıkıyordu.

1 Temmuz'dan 30 Kasım'a kadar süren kasırga sezonunda şimdiye kadar Orta Amerika'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük hasar ve yıkımlar meydana geldi.

ABD'li meteoroloji uzmanları, mayısta "normalin üzerinde" bir Atlantik kasırga sezonu olacağı uyarısında bulunmuştu.