Yunanistan, Fransa ile savunma alanında bir anlaşma imzaladı. ABD ile var olan anlaşmasını da uzattı.

Bu anlaşmalar sonrası Atina yönetiminden Türkiye karşıtı açıklamalar geldi.

O açıklamalarda, Fransa'nın nükleer gücü vurgulandı, Türkiye hedef alındı. Atina yönetiminin bu yaklaşımı Ankara'yı rahatsız etti.

Bu girişimlerin, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığı etkilemeyeceği belirtildi.

ABD yönetimi de bu anlaşmanın Türkiye'yi hedef almadığını ifade etti.

Fransa da anlaşmanın Yunanistan'ın iddia ettiği gibi deniz yetki alanlarını içermediğini açıkladı.

Ankara, Atina'nın bu açıklamalarını not etti.

Ankara'nın anlaşmalara tepkisi

Her şeyden önce Fransa'nın nükleer gücünün ima edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca silahsızlandırılması gereken adalarda da ABD'nin askeri varlığına izin verilemeyeceği net bir şekilde ifade ediliyor.

Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı anlaşmanın NATO boyutu da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu anlaşmaların NATO'nun yapısına zarar vereceği uyarısı yaptı.

Muhalefetten tepki

Atina yönetiminin yaptığı bu anlaşmalara Yunanistan'daki muhalefet de tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon SYRİZA'nın lideri Aleksis Çipras anlaşmaya karşı çıktı.

Hükümete "Türkiye ile silahlanma yarışını bırak" çağrısında bulundu.