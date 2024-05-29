Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 00:20

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Yunanistan'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik rezidansında verilen davette, konuklara Ege lezzetlerinden örnekler sunuldu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Mutfağı haftası kapsamında tanıtılan Ege lezzetlerinin, Yunan ve İtalyan konuklara da yabancı gelmeyeceğini söyledi.

Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halkı birleştirme gücü olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bu etkinliğin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu atmosferin hakim olduğu bir dönemde yapılmasından da memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Ege'nin sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde bulunan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Büyükelçi Erciyes, zeytinyağının da bu kültürel mirasın önemli öğesi olduğunun ve gecedeki tüm yemeklerin Ege zeytinyağı ile yapıldığının altını çizdi.

Misafirlere, İzmir köfte, karides güveç, fava, taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması ve şekerpare gibi Ege lezzetleri ikram edildi.

ETİKETLER
Türk Mutfağı Yunanistan
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail güçlerinin bulunduğu tuzaklanmış ev patlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
ABD'de askeri uçak düştü
00:49
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 28 şüpheli tutuklandı
00:45
Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi
00:32
Pentagon: İsrail'in çadır saldırısından gelen görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı
00:32
'Dışişleri Vakfı' teklifi Meclis gündeminde
00:30
Beyaz Saray: UCM'ye yaptırım doğru yaklaşım değil
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Yaptığı illüstrasyonla çadır kenti katliamının sesi oldu
Yaptığı illüstrasyonla çadır kenti katliamının sesi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ