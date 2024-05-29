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Dünya
AA 29.05.2024 00:10

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK Gazze konusunda harekete geçmeli

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK Gazze konusunda harekete geçmeli
[Fotograf: AFP]

De Riviere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil kapalı Refah oturumu öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden de Riviere, Fransa'nın İsrail'in zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa yönelik saldırısına karşı kızgınlığını dile getirdiğini anımsattı.

De Riviere, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uyarınca İsrail'in operasyonlarının sonlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirten de Riviere, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." dedi.

De Riviere, BMGK'nın görevini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

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Fransa Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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