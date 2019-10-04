Yunan hükümeti 16 yıllık aradan sonra 2017 ve 2018 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki F-16 gönderdi, uçaklarla sembolik uçuşlar gerçekleştirildi.

Ancak bu yıl, Yunan F-16’ların uçmaması Rumları kızdırdı. Rum basını Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis’i hedef aldı.

Rum basınında yer alan haberlerde, önceden planlanan Yunan F-16'ların sembolik uçuşunun 1 Ekim'deki etkinliklerde iptal edildiğine dikkat çekildi, "Miçotakis hükümeti Ankara’nın baskısından korktu" denildi.

Rum basını, F-16’ların uçuşunun iptaline ilişkin herhangi bir resmi açıklama olmadığını yazdı.

"Açıklama gelene kadar Ankara’nın müdahalesi bu kararın alınmasına ilişkin tek açıklama" ifadesine yer verildi.

Yeni Yunan hükümetinin soruna ya da istenmeyen gelişmelere yol açacak eylem ve seçimleri arzu etmediği iddia edildi.

Atina'nın bu politikası ise "Miçotakis Türkiye karşısında "sakin sular" politikasının bedelini pahalı ödeyecek" manşeti ile eleştirildi.

Kaynak: TRT Haber

