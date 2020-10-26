Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan, Daşkesen'de yangına sebep oldu
Bu sabah yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden Ermenistan, Daşkesen'e düzenlediği saldırıyla ormanlık alanda yangına sebep oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Daşkesen bölgesinin Ermenistan tarafından hedef alındığını açıkladı.
Bölgeye yönelik saldırı sonucu ormanlık alanda yangın çıktığını belirten Hacıyev, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü, sivil kaybın olmadığını ifade etti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:06
Son Haberler
- 16:52
- 16:46
- 16:39
- 16:34
- 16:31
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz