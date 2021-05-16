Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14’ü yurt dışı kaynaklı 18 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

COVID-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 847 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 920 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38’i yurt dışı kaynaklı 610 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 131 bin 671'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1900'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 121 bin 764 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 825'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 525 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 207 yeni COVID-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Adada salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, tam kapanma kararı vermemekle birlikte insanları evde kalmaları ve paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Bugüne dek 1682 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1116 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 790 kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 143 bin 963'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 140 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 191’e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 69 bin 868 kişi iyileşti.

Ülkenin en büyük salgın hastanelerinden Philippine General Hastanesinde (PGH) yangın çıktığı ve hastanede tedavisi devam eden 156’sı COVID-19 hastası 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, hastaların bir kısmının civardaki diğer hastanelere gönderildiğini ve ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 49 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 585 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 62 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 718 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 24 Mart’tan bu yana virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Salgının başından bu yana ülkede 780 bin 159 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 149 kişi hayatını kaybetti, 722 bin 36 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland COVID-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 302 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artışla 589’a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 101 bin 447'ye çıktı, 65 bin 803 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 316 yeni vakayla ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısının 455 bin 20'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, COVID-19'a bağlı can kaybı sayısının 145 artarak 5 bin 1’e çıktığı belirtildi.​​​​​​​