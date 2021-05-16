ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıklamasına göre, aşı olan kişiler birçok kapalı mekanda ve açık havadaki kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.

Karar maske takmak istemeyen Amerikalılarda memnuniyetle karşılansa da birçoğunu tedirgin etti.

COVID-19 vakalarının düşüşe geçtiği ve nüfusunun üçte birinden fazlasının aşılandığı ABD'de yaşayan milyonlarca kişi, maske zorunluluğunun gevşetilmesini tartışıyor.

Karara göre aşı olanlar için sosyal mesafe kuralı da kalkmış oldu.

Birçoğu salgının getirdiği üzüntü, izolasyon ve tedbirden kurtulmak istiyor. Önemli bir kısmı ise virüsün yeni varyantlarından ve virüs kapıp başkalarına geçirmekten endişe ediyor.

Halk ne kadar risk altında olunduğunun bilinmediğini, alışkanlık haline gelen maskeyi bırakmak konusunda tereddüt yaşadığını ifade ediyor.