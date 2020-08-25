Haber Giriş: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması pay piyasalarını desteklerken, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları aşağı çekme yönünde çalışmasının bulunmadığı haberleri Çin ve Hong Kong borsasına satış getirdi.
Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 azalışla 3.371 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 25.506 puanda seyrediyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 23.296 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde ise 1,6 yükselerek 2.367 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 38.885 seviyesinde bulunuyor.
Etiketler: Şanghay bileşik endeksi Hang Seng endeksi Nikkei 225 endeksi Kospi endeksi Sensex endeksi asya borsaları 25 ağustos borsa 25 ağustos piyasalarSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:12
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