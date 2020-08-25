Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Protestolar gece boyu sürdü

Kenosha kentinde gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etti.

Kenosha mahkeme binasının önünde toplanan protestocular, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırdı, bazı binaları ateşe verdi.

Mahkeme binası dışında polisin müdahale etmediği yüzlerce gösterici, ''Adalet yoksa barış da yok'' sloganları ile bazı araba galerilerinin otoparkında bulunan lüks araçları tahrip ederken, belediyeye ait bazı araçlarla bir hapishaneyi ateşe verdi.

Blake'in çocukları, babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump da Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babalarını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.