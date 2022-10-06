Dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalması risk iştahını törpülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini bildirerek, makroekonomik veri gündeminin de yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin piyasalarında ise Altın Hafta dolayısıyla resmi tatil sürüyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 27.311 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 144,6'dan işlem görüyor.

Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 6.817 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 primle 2.237 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,35 azalışla 18.024 puana inerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,74 yükselişle 58.494 puanda bulunuyor.