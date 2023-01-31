Kazakistan’ın başkenti Astana, uzun ve soğuk geçen kış mevsimiyle bilinirken, kar yağışının ekimde başladığı başkentte kış yaklaşık 6 ay sürüyor.

Şehrin ortasından akan Esil Nehri ise kasım itibarıyla tamamen donuyor ve çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı büyük bir buz sahasına dönüşüyor.

Kış eğlencesinin tek adresi haline gelen nehir, şehrin yeni ve eski merkezlerinin kesiştiği noktada yer almasıyla da ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Donan nehir, özellikle hafta sonları kalabalık oluyor.

Yaz mevsiminde de teknelerle turların uğrak noktası

İş yorgunluğunu atmak ve çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen Astana sakinleri, yüzeyi buz tutan nehirde saatlerce paten kayıyor ve yürüyüş yapıyor.

Çocuklar ise soğuk havaya rağmen kaydıraklardan kayıyor ve Sibirya köpekleriyle kızak çekerek eğleniyor. Esil Nehri, öğrenci grupları arasında buz hokeyi karşılaşmalarına da sahne oluyor.

Nisan sonuna doğru çözülmeye başlaması beklenen Esil Nehri yazın da teknelerle gezi turlarına çıkmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.