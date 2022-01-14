Quebec Yüksek Mahkemesi Yargıcı Jean-Sebastien Vaillancourt, babanın paylaştığı aşıyı eleştiren çok sayıda sosyal medya gönderisini not aldı ve bunun babanın sağlık kurallarına gerçekten uyup uymadığına dair şüphe uyandırdığını söyledi.

Vaillaincourt kararında, ziyaret eksikliğinin geçici olduğunu ve Omicron varyantı nedeniyle artan vakalara yanıt olarak olduğunu yazdı.

Çocuğun babasını görmesi "normalde" çocuğun yararına olsa da, hakim, aşılanmamışsa ve mevcut durumda sağlık önlemlerine karşıysa onunla temasa geçmenin çocuğun yararına olmadığına karar verdi.

Aşı olmazsa şubat ayına kadar ziyaret hakları askıda

Baba aşı olmayı seçmedikçe ziyaret hakları şubat ayına kadar askıya alındı.

Karar, babanın tatil sezonunda daha fazla ziyaret için aralık ayı ortasında yaptığı başvurusuna yanıt olarak geldi. Ancak daha sonra COVID'e karşı aşılanmadığı ortaya çıkınca aşı karşıtı komplo teorisyeni olmakla suçlandı ve anne mahkemeye endişelerini bildirdi.

Baba mahkemede aşı hakkında "çekinceleri" olduğunu, çocuğun iki doz aşı aldığı dile getirdi. Ancak hakim bunun virüse karşı yeterli koruma sağlamadığını iddia etti. Kararında, Omicron'un çok bulaşıcı olması nedeniyle korumanın esasen geçersiz olduğunu söyledi.