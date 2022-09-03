Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, son Apollo görevinden elli yıl sonra, Artemis 1 görevi ile yeniden Ay'a gidiyor.



Yeni uzay aracı Artemis'in geçen hafta yaşanan iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saatiyle 21’den itibaren Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden fırlatılması planlanıyor.

Artemis 1 programı kapsamında daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülü Ay yörüngesine ulaşacak.Oreon 6 hafta sürecek araştırmaların ardından yerküreye dönecek.Artemis programı ile bazı ağaç tohumları da Ay'a taşınacak. Bu tohumların uzay şartlarında büyümeleri gözlemlenecek.

NASA Ay'a geri dönüyor

NASA, 1972'deki Ay görevinden bu yana ilk kez Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçlıyor.



Bu kez Ay’da kurulacak bir üs ile insanoğlunun orada kalıcı olması hedefleniyor.

Mars'a insan gönderme amacına katkı sağlayacak

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan gönderme projesinin önünü açacağını düşünüyor.



Artemis I’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.