Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutluk'ta 4 Rus ölü bulundu
[Harita: TRT Haber]
Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınlarındaki Kavalye şehrindeki bir otelde 4 Rus ölü bulundu.
Tiran Yerel Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye'ye bağlı Qerret köyündeki otelin sauna bölümünde bulunan Rusların 31, 37, 58 ve 60 yaşlarında iki kadın ve iki erkekten oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Polis, Rusya vatandaşlarının Arnavutluk'ta bulunma nedeniyle ilgili detaylı bilgi vermedi.
Rusların boğulduklarından şüpheleniliyor.
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