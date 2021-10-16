İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı.

Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.

Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü.

Kazaya ilişkin başka herhangi bir yaralanma olmadı.