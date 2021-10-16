Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araç çarptı yine de alışverişe devam etti
İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı.
Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.
Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü.
Kazaya ilişkin başka herhangi bir yaralanma olmadı.
Etiketler: İsrail
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