Arjantin'in orta kesiminde etkili olan orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Punilla Vadisi'nde başlayan orman yangını kent merkezine doğru ilerledi ve bazı evler boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise bölgeye 8 söndürme uçağı ile bir helikopter sevk edildi.

Yangınla mücadeleye ordu mensuplarının da destek verdiği ve alevlerin şiddetine göre tahliye işlemlerinin hızlandırılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlediği görülüyor.