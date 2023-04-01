Buenos Aires'in Belgrano semtinde hırsızlar gözünü bir sırt çantasına dikti. Çantanın sahibi Juan Cruz para yatırmak için bankaya gidiyordu.

Soyguncu çantayı arkadan almak istedi, para sahibi direndi ancak başarılı olamadı. Arbede anında 7 milyon peso sokağa dağıldı.

Olay esnasında sokaktan geçen insanlar etrafa saçılan paraları toplamaya çalıştı. Soyguncu hiçbir şey alamadı ama çanta sahibi 70 bin peso kaybetti.

Çantanın sahibi Juan Cruz bu miktarın kendisine yardım etmeyi teklif eden kişiler tarafından çalındığını düşünüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.