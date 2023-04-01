Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: Lanacion
Arjantin'de para yağmuru
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başarısız bir soygun girişimi, para 'yağmuru' ile sonuçlandı. Soygun sırasında çantadaki 7 milyon peso sokağa saçıldı. Soyguncu hiçbir şey alamadı ama çanta sahibi 70 bin peso kaybetti.
Buenos Aires'in Belgrano semtinde hırsızlar gözünü bir sırt çantasına dikti. Çantanın sahibi Juan Cruz para yatırmak için bankaya gidiyordu.
Soyguncu çantayı arkadan almak istedi, para sahibi direndi ancak başarılı olamadı. Arbede anında 7 milyon peso sokağa dağıldı.
Olay esnasında sokaktan geçen insanlar etrafa saçılan paraları toplamaya çalıştı. Soyguncu hiçbir şey alamadı ama çanta sahibi 70 bin peso kaybetti.
Çantanın sahibi Juan Cruz bu miktarın kendisine yardım etmeyi teklif eden kişiler tarafından çalındığını düşünüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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