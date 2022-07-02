Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de küçük uçak düştü: 4 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti.
Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.
Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.
Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü açıklandı.
Etiketler: Arjantin
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