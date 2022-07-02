Meksika’nın başkenti Mexico City’e bağlı Miguel Hidalgo belediyesinde vatandaşlar, bir sokakta yağmur sonrası açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi.

Çukuru kontrol etmek için bölgeye gelen belediye görevlileri, çukurun devasa yer altı mağarasına açıldığını keşfetti.

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı, çukurda çevredeki 7 mahalleye ulaşan 13 ayrı mağara bulunduğunu açıklarken, yaşanan olay bölge sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan görüntüde yer altı mağaralarının çok derin ve uzun olduğu görüldü.

Konu hakkında Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı’ndan yardım istendi.

Belediye yetkilileri ayrıca bölgede yaşayanların ve çevredeki yolları kullanan vatandaşların güvenliği için mağaraların doldurulacağını açıklarken, uzmanların kısa süre içerisinde bölgeye gelerek incelemelere başlayacağını belirtti.