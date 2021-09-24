Başkent Buenos Aires'in merkezindeki 9 Temmuz Caddesi'nde, Arjantin'deki Filistin toplumu ve sol görüşlü grupların öncülüğünde toplanan yüzden fazla gösterici, İsrail'in Arjantin'deki büyükelçiliği yakınına kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonist İsrail, terörist sensin" sloganları attı.

Göstericiler, hapishaneden tünel kazarak kaçan 6 Filistinliye destek olmak için ellerinde, iç kısmına Filistin bayrağı çizilmiş kaşıklar taşıdı.

Bazı göstericiler, büyükelçilik yakınına polisin kurduğu barikatın üzerine "Filistin'in işgalcileri defolun, İsrail'e ölüm, soykırım devleti" yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

﻿Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.