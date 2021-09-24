Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi.

Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu açıkladı.