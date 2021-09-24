Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de süpermarkette silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD’nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi.
Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu açıkladı.
Etiketler: ABD Toplumsal Şiddet
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