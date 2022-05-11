Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.
Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.
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