Ulusal basında çıkan habere göre, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero açıklamasında, Nikaragua hükümetinin tutumunu eleştirerek, "Nikaragua'da olup bitenlerden muzdarip olan herkese Arjantin vatandaşlığını vermeye istekliyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Cafiero, Arjantin Clarin gazetesine yaptığı açıklamada, vatandaşlık sürecinin başlatılması için elçiliğe başvurulması gerektiğini belirterek, Arjantin vatandaşlığının talep edildiği taktirde gereğinin yapılacağını söyledi.

Şili Dışişleri Bakanlığı da gerekli yasal yolların oluşturulduğunu kaydederek, Nikaragua'daki duruma maruz kalan muhaliflerin ülkede ikamet almalarına fırsat verileceğini bildirdi.

Aralarında Nikaragualı yazar Gioconda Belli, gazeteci Carlos Fernando Chamorro, Yazar Sofia Montenegro, aktivist Azahalea Solis, Nikaragua Temyiz Mahkemesi tarafından "hain ve "kaçak" ilan edilerek tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Ortega hükümetinin muhaliflerden oluşan 300 kişiyi vatandaşlıktan çıkartıp sınır dışı ettiği iddia edilmişti.