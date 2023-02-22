Atiyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İklim Değişikliği ve İnsan Hakları Konferansı'nda konuştu.

Türkye ve Suriye'yi etkileyen depremlere değinen Atiyye, uluslararası toplumun doğal afetlerin ağır maliyetlerini karşılama konusunda kapasitesini geliştirmesi ve bu afetleri önlemek için hızlı bir uluslararası eyleme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Atiyye, söz konusu konferansın, iklim değişikliği ve çevresel risklerle mücadeleyi insan hakları açısından daha da ilerletmek amacıyla bilgi ve deneyim alışverişi için değerli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Açılış konuşmasını yapan temsilciler, iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlardan insan haklarının etkilenmemesi için gösterilen çabaların yanı sıra bu hakların geliştirilmesine ilişkin zorlukları görüşmek için düzenlenen bu konferansın önemine vurgu yaptı.

Doha'da iki gün sürecek konferansta Türk heyetine Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç başkanlık ediyor.

Konferansa, uluslararası kurumlar, düşünce kuruluşları, üniversiteler, insan hakları örgütleri ve STK'lardan 300'den fazla uzman ve temsilci katılıyor.

Konferans, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Arap Birliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı işbirliğiyle düzenleniyor.