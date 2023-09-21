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Dünya
The Guardian 21.09.2023 11:34

Araştırma: Neredeyse tüm Avrupa zehirli hava soluyor

Avrupa'nın hava kirlilik duruma dair yapılan bir araştırma, kıtadakilerin yüzde 98'inin oldukça kirli bir hava soluduğunu ve bunun yılda 400 bin ölümle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Neredeyse tüm Avrupa zehirli hava soluyor
[Fotograf: Reuters]

The Guardian'ın araştırması, Avrupa'nın ciddi bir "toplum sağlığı kriziyle" karşı karşıya olduğunu, kıtada yaşayanların tehlikeli seviyelerde hava kirliliğine maruz kaldığını gösterdi.

1400 izleme istasyonundan elde edilen verilere göre -Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına bakıldığında- nüfusun yüzde 98'i, son derece zararlı partikül kirliliğine sahip hava soluyor. Nüfusun neredeyse 3'te 2'si, DSÖ'nün standartlarının 2 katından fazla kirli havaya maruz kalıyor.

Eldeki verilere göre, bu konuda Avrupa'daki en kötü değerlere sahip ülke Kuzey Makedonya. Öyle ki ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'si DSÖ'nün "PM2.5" standartlarının 4 katından fazla kirliliğe sahip havayı soluyor. 

Üsküp, Kuzey Makedonya | Fotoğraf: AFP[Üsküp, Kuzey Makedonya | Fotoğraf: AFP]

Araştırma ekibine öncülük eden Utrecht Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roel Vermeulen, konuya ilişkin demecinde "Çok açık bir şekilde gördüğümüz şey, Avrupa'da neredeyse herkesin sağlıksız hava soluduğudur." ifadesini kullandı.

Araştırmada elde edilen diğer bazı sonuçlar ise şu şekilde:

  • Doğu Avrupa'danın yedi ülkesinde -Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya ve Macaristan- nüfusun neredeyse tamamı DSÖ standartlarının 2 katı kirli hava soluyor.
  • Kuzey Makedonya ve Sırbistan nüfusunun yarıdan fazlası DSÖ standartlarının 4 katı kirli hava soluyor.
  • Almanya'da nüfusun 4'te 3'ü; İspanya'da yüzde 49'u, Fransa'da ise yüzde 37'si DSÖ standartlarının 2 katından fazla kirlilikteki bir hava soluyor.
  • 30 milyona yakın Avrupalı, DSÖ standartlarının en az 4 katı kadar küçük parçacık konsantrasyonlarına sahip bölgelerde yaşıyor.

Trafik, sanayi, ev ısıtma sistemleri ve tarım, "PM2.5" kirliliğinin temel nedenlerinden sayılıyor.

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