Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Araştırma: Güney Afrika'da bulunan fosiller 1 milyon yıl daha eskiye ait
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Yeni bir araştırma, Güney Afrika'da bulunan, insanlara ait en eski fosillerden bazılarının daha önce düşünüldüğünden 1 milyon yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu.
Johannesburg'daki "İnsanlığın Beşiği" olarak bilinen dünya mirası alanı Sterkfontein mağaralarında, çok sayıda fosil bulunmuştu.
Bunların arasında 1947 yılında "Bayan Ples" yer alıyordu. Daha önceki ölçümlere göre, "Bayan Ples" ve diğer fosillerin 2,1 ila 2,6 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bunun kronolojik olarak böyle olmadığını ortaya koydu.
Son çalışmada kozmojenik nüklid tarihleme adı verilen yöntemi kullanan araştırmacılar, Bayan Ples ve yakınındaki fosillerin esasen 3,4 ila 3,7 yıllık olduğunu tespit etti.
Söz konusu bulguların insanlık tarihinin araştırılmasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.
Etiketler: Arkeoloji
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