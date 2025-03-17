Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 17.03.2025 07:24

Araştırma: Doğa belgeselleri ağrıyı hafifletebilir

Yeni yapılan bir araştırma, doğa belgeselleri ve doğal manzaraların izlenmesinin, ağrıyı hafifletici bir etki yaratabileceğini ortaya koydu.

Araştırma: Doğa belgeselleri ağrıyı hafifletebilir
[Fotograf: DHA]

İngiltere'den Exeter Üniversitesi ve Avusturya'dan Viyana Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, doğa videoları izlemenin ağrıyı fiziksel olarak hafifletebileceğini gösterdi.

Çalışmada, 49 katılımcının beyninde yapılan taramalarda, doğa videoları izleyen kişilerin, şehir ya da ofis sahneleri izleyenlere göre daha az ağrı hissettikleri gözlemlendi. Katılımcılara hafif elektrik şokları verilerek doğanın ağrı üzerindeki etkisi test edildi. Sonuçlar, doğa sahnelerini izleyenlerdeki ağrı azalmasının, standart ağrı kesicilerin yaklaşık yarısı kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

"Doğa, ağrının nereden kaynaklandığına ve şiddetine olan beyin tepkisini azaltıyor"

Viyana Üniversitesi'nden doktora öğrencisi ve çalışmanın başyazarı Max Steininger, önceki çalışmalarda insanların doğaya maruz kaldıklarında daha az ağrı hissettiklerinin bilindiğini söyleyerek, “Ancak bunun nedenleri bugüne kadar belirsizdi. Çalışmamız, beynin ağrıyı işleme şeklini değiştirdiğini gösteriyor. Bu, sadece bir 'plasebo' etkisi değil; doğa, ağrının nereden kaynaklandığına ve şiddetine olan beyin tepkisini azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Steininger, ağrı çeken kişilerin, reçeteli ilaçlarını almaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, doğa ile etkileşim gibi alternatif ağrı yönetimi yöntemlerinin gelecekte tedaviye katkı sağlayabileceğini umduklarını aktardı.

Exeter Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Dr. Alex Smalley ise “Bu çalışma, doğaya sanal ortamda maruz kalmanın da iyileştirici etkiler sunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, doğal ortamların korunmasının önemini vurguluyor ve toplumu doğada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeyi umuyoruz” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
İngiltere Avusturya
Sıradaki Haber
Mars uzay aracı milyonlarca yıllık sırrı ortaya çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
Trump yönetimi, yargıcın aksi yöndeki kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti
07:26
Mars uzay aracı milyonlarca yıllık sırrı ortaya çıkardı
07:11
Panama'da trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı
06:57
Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı, 95 gün sonra sağ bulundu
06:54
Hamas: Yeni teklifler yerine Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması uygulanmalı
06:51
Gazze'deki hükümet: İsrail, suçlarını meşrulaştırmak için asılsız açıklamalar yapıyor
Meteoroloji 26 ili uyardı: Fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji 26 ili uyardı: Fırtına ve sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ