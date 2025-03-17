Araştırma: Doğa belgeselleri ağrıyı hafifletebilir

İngiltere'den Exeter Üniversitesi ve Avusturya'dan Viyana Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, doğa videoları izlemenin ağrıyı fiziksel olarak hafifletebileceğini gösterdi.

Çalışmada, 49 katılımcının beyninde yapılan taramalarda, doğa videoları izleyen kişilerin, şehir ya da ofis sahneleri izleyenlere göre daha az ağrı hissettikleri gözlemlendi. Katılımcılara hafif elektrik şokları verilerek doğanın ağrı üzerindeki etkisi test edildi. Sonuçlar, doğa sahnelerini izleyenlerdeki ağrı azalmasının, standart ağrı kesicilerin yaklaşık yarısı kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

"Doğa, ağrının nereden kaynaklandığına ve şiddetine olan beyin tepkisini azaltıyor"

Viyana Üniversitesi'nden doktora öğrencisi ve çalışmanın başyazarı Max Steininger, önceki çalışmalarda insanların doğaya maruz kaldıklarında daha az ağrı hissettiklerinin bilindiğini söyleyerek, “Ancak bunun nedenleri bugüne kadar belirsizdi. Çalışmamız, beynin ağrıyı işleme şeklini değiştirdiğini gösteriyor. Bu, sadece bir 'plasebo' etkisi değil; doğa, ağrının nereden kaynaklandığına ve şiddetine olan beyin tepkisini azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Steininger, ağrı çeken kişilerin, reçeteli ilaçlarını almaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, doğa ile etkileşim gibi alternatif ağrı yönetimi yöntemlerinin gelecekte tedaviye katkı sağlayabileceğini umduklarını aktardı.

Exeter Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Dr. Alex Smalley ise “Bu çalışma, doğaya sanal ortamda maruz kalmanın da iyileştirici etkiler sunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, doğal ortamların korunmasının önemini vurguluyor ve toplumu doğada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeyi umuyoruz” açıklamasını yaptı.