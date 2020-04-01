Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 21 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 638'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 24'ünün ise iyileştiği ifade edildi.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 134'e yükseldiğini söyledi.

Yeni vakaların 9'unun İsrail'de çalışan işçiler olduğunu aktaran Mulhim, koronavirüs tespit edilen 134 kişiden 12'sinin Gazze'de gerisinin ise Batı Şeria'da olduğunu söyledi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini belirtti.

Sened, ülkedeki toplam vaka sayısının 317'ye, iyileşenlerin sayısının ise 80'e yükseldiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığına ait korona takip portalında yayımlanan verilere göre, ülkede 16 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 479'a yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğu, hastalardan 37'sinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.