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Umman'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Umman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.
Can kaybıyla ilgili ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, ülkede 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 210'a yükseldiği aktarıldı.
Bunun yanında, tedavisi tamamlanan 5 hastanın daha taburcu edildiği ve hastalığı yenen kişi sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 UmmanSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 14:01
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