Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.

Can kaybıyla ilgili ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, ülkede 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 210'a yükseldiği aktarıldı.

Bunun yanında, tedavisi tamamlanan 5 hastanın daha taburcu edildiği ve hastalığı yenen kişi sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.