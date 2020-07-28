Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 442'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 770 artışla 65 bin 149'a ulaşırken, 55 bin 681 kişi sağlığına kavuştu.

Umman

Umman'da COVID-19 hastası 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 846 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 402'ye, vaka sayısı 77 bin 904'e çıktı.

COVID-19'u atlatanların sayısı ise 58 bin 587 oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 347'ye ulaştı.

Son 24 saatte 369 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 546'ya çıkarken, 52 bin 905 kişi sağlığına kavuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı ise salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 481 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil olmak üzere tüm Filistin'de COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 81'e, hastalığa yakalananların sayısı 13 bin 938'e yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise 6 bin 33 olarak kayda geçti.