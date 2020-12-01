Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 sebebiyle 14 kişi daha hayatını kaybetti, 1000 yeni vaka tespit edildi, 169 kişi sağlığına kavuştu.

Son duruma göre, ülkede toplam can kaybı 1018'e ulaşırken, vaka sayısı 127 bin 903, iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 210 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede salgın nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 518 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 260'e yükseldi, bugüne kadar toplam vaka sayısı 96 bin 789'a, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 851'e yükseldi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, 169 kişinin virüse yakalandığını, böylece toplam vaka sayısının ülkede 86 bin 956'ya çıktığını duyurdu.

70 bin 851 kişi iyileşti, bugün salgından ölüm yaşanmadı, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 341 oldu.