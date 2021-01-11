Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 456 kişi enfekte oldu, bin 110 kişi de iyileşti.

Ülkede ölü sayısı 7 bin 767'ye çıkarken, vakalar 452 bin 988'e, iyileşenlerin sayısı da 426 bin 6'ya yükseldi.

Ürdün

Ürdün'de 19 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bin 461 kişi enfekte oldu ve bin 645 kişi de sağlığına kavuştu.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kayıpları 4 bin 43'e, vakalar 308 bin 670'e, iyileşenler de 290 bin 430'a yükseldi.

Kuveyt

Kuveyt'te de 2 kişi virüs nedeniyle ölürken, 527 kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkede 366 kişi iyileşti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 945'e, vaka sayısı 154 bin 841'e, iyileşen sayısı da 149 bin 373'e çıktı.

Bahreyn

Bahreyn'de de son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi enfekte oldu. 249 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

Ülkede can kayıpları 356'ya, vakalar 95 bin 558'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 92 bin 362'ye ulaştı.