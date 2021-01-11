Washington'daki kongre binasının işgali sonrası Amerika adeta diken üstünde.

Trump yanlılarının yanı sıra karşıtlarının da öfkesi henüz geçmiş değil.

Tansiyonun gittikçe yükseldiği ülkede, ABC News kanalı, dikkat çeken bir haber paylaştı.

'Geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor'

Ülkede seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) özel bir bülten yayımladığını, 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestoların planlandığını iddia etti.

Eyaletlerdeki kongre binalarında silahlı protestoların planlandığını iddia etti.

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak" ifadesine yer verildi.

ABC News kanalının haberi sonrası henüz FBI'dan bir açıklama yapılmadı.

Washington Anıtı kapatıldı

Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması Ulusal Park ve Anıt Parkları Hizmetleri Kurumunu harekete geçirdi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"6 Ocak'ta ABD Kongresindeki isyana karışan gruplar, 20 Ocak'ta yapılacak 59'uncu Başkanlık Yemin Törenini de akamete uğratma tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Buna birçok park alanında yapılacak gösteriler de dahildir. Buna karşı, Ulusal Park Hizmetleri 11 Ocak 2021'den başlamak üzere 24 Ocak 2021'e kadar Washington Anıtı'nı ziyaretçilere kapatacak ve kamu ile park kaynaklarının güvenliği için gerek gördüğü takdirde Ulusal Park ve Anıt Parklar içerisindeki yol, park alanları ve tuvaletleri de geçici olarak kapatacaktır."

Trump yanlıları Kongre'yi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.