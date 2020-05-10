BAE Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 185'e yükseldiği beli rtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 17 bin 417 olduğu, 4 bin 295 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca vaka sayısının 6 bin 38, iyileşen sayısının 2 bin 545 olduğu bilgisini paylaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ölü sayısının 58'e çıktığı kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 8 bin 688'e, iyileşen sayısının 2 bin 729'a yükseldiği beli rtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise virüs nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybının 14'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık, vaka sayısının 22 bin 520, iyileşen sayısının 2 bin 753'e ulaştığını duyurdu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 175 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 399'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 119'a çıktığı ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 1032'ye yükseldiğini, toplam 660 kişinin de sağlığı na kavuştuğunu duyurdu.