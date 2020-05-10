IOM'nin Yemen ofisi, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2020'de Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e gelen göçmen sayısı 11 binin üzerindeyken nisan ayında bu rakamın 1720 olarak kaydedildiğini ifade etti.

Açıklamada, Kovid-19 sonrası uygulanan kısıtlamalar sonucu küresel göçün önemli ölçüde gerilediği aktarıldı.

Bu yılın ilk çeyreğindeki göçmen sayısı 28 binin altına düştü

IOM, yaklaşık bir hafta önceki açıklamasında, Ocak-Mart 2019 döneminde Aden Körfezi üzerinden Yemen'e gelen göçmen sayısının 37 binden fazla olduğunu ancak bu yılın ilk çeyreğindeki göçmen sayısının 28 binin altına düştüğünü belirtmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

BM verilerine göre, Yemen'de çoğu Somalili yaklaşık 280 binden fazla sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi v atandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.