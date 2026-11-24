Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Riyad'daki finans merkezinin kulelerinden birinin "korkakça bir terör saldırısına" maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının niteliği ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmezken, olay yerinde ilgili makamların inceleme başlattığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Bu saldırı, son bir haftada Riyad'daki finans merkezine düzenlenen ikinci saldırı oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da da yine Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir kuleye saldırı düzenlemişti.

Suudi Arabistan makamları, saldırıda vurulan kulede hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.