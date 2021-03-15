Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesini iki balistik füze ile hedef aldığını duyurdu.

Füzelerin Yemen'in Sada kentinden fırlatıldığı ve havada imha edildiği açıklandı.

Husilerden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Husilere ait İHA etkisiz hale getirilmişti

Koalisyon güçleri, sabah saatlerinde Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bubi tuzaklı bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine desteği sürüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.