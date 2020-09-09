Kaza, Çin’in Jiangsu bölgesindeki Nankin kentinde meydana geldi. Otoyolda aracı bozulan sürücü, durarak araçtan indi ve motoru kontrol etmek için aracın önüne geçti. O sırada hızla gelen bir kamyon, yolda duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne savrulan otomobil, sürücüye çarptı. Sürücü uçarak kendi otomobilinin tavanına düştü. Kamyonun ise kazanın etkisiyle savrulduğu ve devrildiği görüldü. Kazada sadece sürücünün yaralandığı aktarıldı.