İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 534 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 866 artışla 543 bin 379 olarak güncelledi.

Yeni vaka sayıları, başkent Madrid'de artış göstermeye devam etti.

Ayrıca, Covid-19'dan son 7 günde 246 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 628'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde Covid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 60 hasta olduğu ve bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Madrid'de doktorlardan grev kararı

Öte yandan, İspanya'da salgının en yoğun olarak görüldüğü başkent Madrid'de doktorlar, Covid-19 vakalarıyla ilgili hastanelerdeki yoğunluğa çözüm bulunmadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Taleplerinin, Madrid özerk yönetim hükümeti tarafından dikkate alınmadığını savunan doktorların bağlı olduğu Amyts adlı sendika, ilk hasta muayene birimlerindeki yoğunluğun endişe verici düzeyde olduğunu ve bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini açıkladı.

Amyts, grev takvimini yarın belirleyeceğini duyurdu.

Madrid'de okullarda Covid-19 önlemlerinin yetersizliğinden ve personel eksikliğinden yakınan öğretmenler de 22-23 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

Portekiz'de nisandan bu yana en yüksek günlük vaka artışı

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 646 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede 20 Nisan'dan bu yana yeni vakalarda en yüksek günlük artış kaydedilirken, vakaların çoğunluğu başkent Lizbon ve çevresinde görüldü.

Ölü sayısının 1849'a çıktığı Portekiz'de, salgının başlangıcından bu yana 60 bin 541 vaka ortaya çıktı.

Covid-19'u yenen hastaların sayısını 43 bin 284 olarak veren bakanlık, mevcut durumda 52'si yoğun bakımda toplam 391 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.