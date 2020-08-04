Çinli firma, söz konusu yazılımın Apple tarafından kullanılmaması, üretiminin ve satışının durdurulması talebinde bulundu.

Bu kapsamda Apple'a 1 milyar 400 milyon dolarlık patent davası açıldı.

Çinli şirketin 2009'da patent aldığı iddiası

İddiaya göre Çinli şirket, ses tanıma teknolojisi Siri’de kullanılan yazılım için 2004 yılında başvuru yaptı, 2009’da ise patent aldı.

Şirket bu iddiasını 2012 yılında mahkemeye taşıdı, geçen temmuz ayında şirketin patentinin yasal olduğuna hükmedildi.

Son dönemde Pekin-Washington hattında artan gerilim ile koronavirüs salgınının oluşturuduğu ekonomik dalgalanmanın Apple için durumu daha da kötüleştirebileceği üzerinde duruluyor.